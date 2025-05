Klimawandel: Investitionen in die Zukunft

1 In Deutschland wird es wegen des Klimawandels zu mehr Dürreperioden kommen. Das führt zu schwierigeren Anbaubedingungen, wie auf diesem Feld in Schleswig-Holstein. Foto: Markus Scholz/dpa

Brüssel ist vom Erreichen der Klimaziele 2030 überzeugt. Diese müssen auch gegen den Widerstand aus den EU-Staaten verfolgt werden, kommentiert unser Brüssel-Korrespondent Knut Krohn.











Der Kampf gegen den Klimawandel ist mühsam, bisweilen auch zermürbend. Zum einen gibt es keine einfachen Lösungen, zum anderen zeigen sich die Erfolge erst in einigen Jahrzehnten. Und doch lohnt es sich, einen langen Atem zu haben. Denn schon heute sind die fatalen Folgen etwa an der Zunahme von Extremwettern zu sehen. Sintflutartige Regenfälle und Dürreperioden werden auch in Deutschland häufiger auftreten. In ärmeren Kontinenten werden diese Phänomene in Zukunft noch mehr Wanderbewegungen auslösen, deren Auswirkungen auch Europa direkt betreffen. Weitere Folgen der steigende Erderwärmung sind heute noch nicht einmal abzusehen.