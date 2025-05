Bevor am Wochenende der Regen und die Kälte zurückkommen, geben die ersten beiden Maitage einen Vorgeschmack auf den Sommer. In Stuttgart werden am Freitag um die 28 Grad erwartet. Schon bei der Maiwanderung am Donnerstag war bereits eine kräftige Hitze spürbar.

Wie ungewöhnlich sind solche Temperaturen für Anfang Mai? Das zeigt unser Projekt „Klimazentrale“, mit dem wir jahrzehntelange Stuttgarter Wetteraufzeichnungen vergleichbar machen.

Rekordtemperaturen in Stuttgart

Höchstens zweimal war es in den letzten Jahrzehnten an einem 2. Mai in Stuttgart wärmer als diesen Freitag. Je nach dem, ob man die bis in die 1950er Jahre zurückreichenden Messreihen im Kessel oder an den Wetterstationen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Flughafen und auf dem Schnarrenberg heranzieht, landet der heutige Tag entweder auf Platz 2 oder 3. Noch heißer war es nur am 2. Mai 2005 mit knapp 30 Grad am Schnarrenberg und fast 31 Grad in der Innenstadt.

Bereits seit Dienstag ist es in Stuttgart ungewöhnlich warm. Vergleicht man die aktuellen Temperaturen (rote Kurve) mit den seit 1991 typischen Werten (grauer Bereich), wurden um diese Zeit höchstens 22 bis 23 Grad erreicht, seit Dienstag sind es konstant 25 oder mehr.

Noch extremer fällt der Unterschied aus, wenn man das aktuelle Wetter mit den Jahrzehnten von 1961 bis 1990 vergleicht (in der Grafik oben per Klick auswählbar). Zur Zeit, als die heutige Elterngeneration jung war, galten am Schnarrenberg Anfang Mai höchstens 17 bis 19 Grad, in der Innenstadt 20 Grad als normal.

Dass heiße Temperaturen häufiger und früher im Jahr auftreten und sich das verschiebt, was wir als „normale“ Temperatur für eine Jahreszeit erleben, ist eine Folge des Klimawandels. Am Sonntag sollen deutlich kühlere Temperaturen und Regen folgen, dann ist die erste kurze Hitzewelle des Jahres bereits wieder vorbei.

Klimazentrale Stuttgart

Dieser Artikel ist Teil des Wetter- und Klimamonitors von Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten. Wir stellen für alle Orte in der Metropolregion Stuttgart Daten von amtlichen Wetterstationen zur Verfügung und vergleichen sie automatisiert mit Langzeitmessreihen: Ist das Wetter heute ungewöhnlich oder nicht?

Auf unserer Themenseite finden Sie alle Daten für Ihren Ort sowie weitere Recherchen zum Klimawandel in Baden-Württemberg. Mehr zu unserer Methodik lesen Sie hier.