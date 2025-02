Banden in der Region Stuttgart Die Chronologie der Schüsse-Serie

Schüsse auf offener Straße und ein Handgranatenangriff auf einem Friedhof halten die Region Stuttgart seit dem Sommer 2022 in Atem. Die Cliquen greifen sich sogar mit Kriegswaffen an. Nun wurde ein tödliches Attentat mit Maschinenpistole in Göppingen offenbar geklärt.