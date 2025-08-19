Klimaschutz im Wohnbau: Esslinger Firma entwickelt neuen Baustein – 40 Prozent weniger CO2

Bei einem Esslinger Unternehmen werden Kalksandsteine hergestellt, die 40 Prozent weniger CO2 verursachen als herkömmliche Baustoffe. Die Firma E. Bayer erläutert, wie das geht.
Schwere Maschinen und in der Herstellung energieintensive Rohstoffe: Der Bausektor trägt wesentlich zum weltweiten Treibhausgasausstoß und damit zur Klimaerwärmung bei. Deswegen versuchen Planer und Baufirmen, vermehrt auf natürliche Rohstoffe und Baustoffrecycling zu setzen. Die Esslinger Firma E. Bayer Baustoffwerke hat nun einen neuen Kalksandstein entwickelt, der gegenüber konventionell hergestellten Varianten etwa 40 Prozent weniger CO2-Ausstoß verursacht.