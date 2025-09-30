Klimaneutralität 2035: Riesige Lücke bei geplanten Wärmenetzen in Stuttgart

Die Stadt hat viele neue Nahwärmenetze fest eingeplant, um das Ziel der Klimaneutralität bis 2035 zu erreichen. Doch die Stadtwerke schaffen nur einen kleinen Teil. Wer macht den Rest?
Nicht einmal mehr zehn Jahre, dann will Stuttgart klimaneutral sein. Dazu gehört auch die Wende bei der Wärme: Alle Öl- und Gasheizungen sollen 2035 verschwunden sein, zumindest theoretisch. Statt dessen sollen die Stuttgarter künftig rund zur Hälfte mit Wärmepumpen heizen. Der Rest wird nach den Berechnungen in der Kommunalen Wärmeplanung der Stadt aus dem bestehenden Fernwärmenetz und aus neuen Nahwärmenetzen beliefert.