Klimakrise: Neuer Rekordstand der Treibhausgas-Konzentration in Erdatmosphäre

Die Konzentration klimaschädlicher Treibhausgase in der Erdatmosphäre hat im vergangenen Jahr einen neuen Rekordstand erreicht. So reicherte sich CO2 schneller denn je in der Erdatmosphäre an, hieß von der UNO. Gleiches gelte für Methan und Stickstoffoxide.











Die Konzentration klimaschädlicher Treibhausgase in der Erdatmosphäre hat im vergangenen Jahr laut UN-Angaben einen neuen Rekordstand erreicht. So reicherte sich Kohlendioxid (CO2) schneller denn je in der Erdatmosphäre an, heißt es in einem am Montag in Genf veröffentlichten Bericht der Weltmeteorologieorganisation (WMO). Auch die Werte für Methan und Stickstoffoxide stiegen demnach erneut an. Nach Erkenntnissen des UN-Klimasekretariats kommen Staaten ihren Verpflichtungen zur Senkung der Treibhausgase bis 2030 bei Weitem nicht nach.