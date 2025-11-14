Klimademo in Stuttgart: „Oma, was ist ein Schneemann?“ – Fridays for Future hat Forderungen ans Land

Die Klimaschutzbewegung fordert in Stuttgart von der Landespolitik mehr Tempo für ihre Themen. Aber zur Demo kommen weniger Menschen als geplant.
Während im brasilianischen Belém die 30. UN-Klimakonferenz läuft, hat die Klimaschutzbewegung Fridays for Future (FFF) am Freitag im Rahmen des weltweiten Klimastreiks in Stuttgart demonstriert. „Klimaschutz ist gut fürs Stadtbild“, „Wir haben Angst um unsere Zukunft“ und „Oma, was ist ein Schneemann?“ steht auf selbstgemachten Schildern der Teilnehmenden.