5 Eisessen an der Gehwegkante: Am Eduard-Pfeiffer-Platz hat das etwas. Es könnte hier in Zukunft noch gemütlicher sein. Foto: Judith A. Sägesser

Damit die Sommer in Stuttgart erträglich bleiben, soll die Stadt sukzessive zur Schwammstadt umgebaut werden. Das bedeutet: mehr Bäume, weniger Versiegelung. Doch sobald Parkplätze wegfallen, wird es kompliziert.











Der Eduard-Pfeiffer-Platz hat schon jetzt seine schönen Ecken. Die Steinbänke neben dem Trinkwasser-Brunnen und dem Denkmal sind besonders begehrt. An diesem Platz, der eigentlich eine große Kreuzung von fünf Straßen ist, geben sich die Menschen aber auch mit Behelfsplätzchen zufrieden. So setzen sich die Familien auf die Gehsteigkante, um das Eis der noch recht neuen, aber schon legendären Schleckerei zu genießen. Sie hocken in Hauseingängen und auf Fenstersimsen, es wuselt überall an diesem warmen April-Nachmittag.