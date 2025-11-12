Klima-ungerechtes Stuttgart: 347 Viertel in Stuttgart ausgewertet – Wo man unter Lärm, Armut, Hitze leidet

Unter Hitze, Lärm und Armut leiden manche Stuttgarter Viertel viel mehr als andere, besonders im sogenannten „Stuttgarter T“. Wie ist die Situation an Ihrer Adresse?
Stuttgart ist reich, aber nicht gerecht. Wer in eng bebauten Vierteln der Innenstadt oder im Neckartal lebt, der spürt im Sommer häufiger die Hitze, leidet öfter unter Lärm, Krankheit oder Armut. Anders als diejenigen, die sich ein Leben am Stadtrand oder im Grünen leisten können. Unsere Redaktion macht erstmals für 347 Stuttgarter Stadtviertel interaktiv zugänglich, wie betroffen Ihre Nachbarschaft ist.