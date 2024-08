Drei Angestellte in Gymnasium in Bosnien erschossen

Kleinstadt Sanski Most

1 Polizeibeamte stehen vor dem Gebäude einer Sekundarschule, nachdem ein Schulangestellter weitere Angestellte getötet hat. Foto: dpa/Edvin Zulic

Der mutmaßliche Täter soll nach Medienberichten der Hausmeister gewesen sein, unter den Opfern ist der Schuldirektor. Kinder waren keine betroffen, in Bosnien sind noch Ferien.











In einem Gymnasium der nordbosnischen Kleinstadt Sanski Most sind drei Schulangestellte erschossen worden. Der mutmaßliche Täter richtete anschließend die Waffe gegen sich selbst und wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, berichtete die Polizei des Kantons Una-Sana, in dem die Kleinstadt liegt.