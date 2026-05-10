Kleingarten in Stuttgart: Lost Place am Weinberg – Beliebtes Ausflugsziel in Stuttgart verwahrlost

2022 spielte sich hier ein Feuerdrama ab. Seither verkommt das Ausflugsziel zwischen Burgholzhof und Birkenäcker in Stuttgart. Hauptproblem: Vom ehemaligen Pächter fehlt jede Spur.
Großstadt zwischen Wald und Reben. Diese gerne zitierte Beschreibung der Landeshauptstadt wird an vielen Stellen im Stadtgebiet offenkundig. Auch zwischen den beiden Cannstatter Stadtteilen Birkenäcker und Burgholzhof. Neben den großflächigen Weinbergen liegt hier eine stattlich Kleingartenanlage, die sich in städtischem Besitz befindet und verpachtet wird.