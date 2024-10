IP-Bereich auf Kleinanzeigen gesperrt: Was tun?

IP-Bereich gesperrt: Was kann man tun?

1 Was steckt hinter der Fehlermeldung? Foto: T. Schneider / shutterstock.com

Im Moment scheinen viele Nutzer der Plattform Kleinanzeigen.de den Warnhinweis „IP-Bereich gesperrt“ angezeigt zu bekommen. Hier erfahren Sie, was es damit auf sich hat.











Link kopiert



Plattformen wie Kleinanzeigen sperren gelegentlich bestimmte IP-Bereiche, um ihre Nutzer vor Missbrauch zu schützen. Dies kann frustrierend sein, vor allem, wenn Sie plötzlich den Zugang zur Seite verlieren. In diesem Artikel erklären wir, was hinter einer IP-Sperre steckt, warum sie erfolgt und was Sie tun können, wenn Sie betroffen sind.