Klatsche für OLG Stuttgart: Link führte zu Razzia – Jetzt rüffelt das BVG die Justiz

„Wegen eines Links wurde meine Privatsphäre mit Füßen getreten“, sagt der Redakteur Kienert von Radio Dreyeckland. Das oberste Gericht gibt ihm nun recht.
Es ist noch keine sieben Uhr, als es bei Fabian Kienert Sturm läutet. „Ich dachte, da sind Einbrecher“, wird sich der Redakteur des linken Privatsenders Radio Dreyeckland (RDL) später erinnern. Doch vor der Tür steht die Polizei mit einem Durchsuchungsbeschluss. Die Beamten nehmen Kienerts Laptop, Datenträger und zwei Handys mit. Anschließend geht es zum Sendequartier von Radio Dreyeckland im Freiburger Gretherareal, wo Kienert arbeitet. Wenige Straßen weiter, vor dem Theater, warten 13 Polizeiautos, um weiteres Beweismaterial abzutransportieren.