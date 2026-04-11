Klare Regel für Gäste: Das darf man bei Cameron Diaz zu Hause nicht

Cameron Diaz hat eine strenge Regel für ihre Hausgäste: Das muss man beachten, wenn man die Schauspielerin in ihrer New Yorker Wohnung besucht.

Selbst Hollywood-Stars haben Dinge, die sie im Alltag absolut nicht ausstehen können. In der "The Drew Barrymore Show" sprach Cameron Diaz (53) offen über ihr größtes "Ick" - also jene Eigenschaft oder Angewohnheit, die bei ihr sofortiges Unbehagen auslöst. Besonders wenn es um ihr Zuhause in New York City geht, kennt die Schauspielerin keine Gnade: Straßenschuhe sind in ihren vier Wänden streng verboten.

Während eines Auftritts mit ihren Schauspielkollegen aus dem neuen Film "Outcome" - darunter Keanu Reeves, Matt Bomer und Regisseur Jonah Hill - erklärte Diaz, dass der Schmutz der New Yorker Straßen für sie an der Wohnungstür enden muss. Auf die Frage nach ihrem größten Aufreger antwortete sie ohne Zögern: "Schuhe von den Straßen New Yorks."

So konsequent zieht Cameron Diaz ihre Regel durch

Ihre langjährige Freundin Drew Barrymore bestätigte die Konsequenz der Schauspielerin scherzhaft und fügte hinzu, dass man eigentlich einen "Ganzkörper-Schutzanzug" anziehen müsse, wenn man Diaz besuchen möchte. Die Reaktion der Gastgeberin war jedoch kaum übertrieben, denn Diaz setzte sogar noch einen drauf: "Man muss eigentlich seine Kleidung wechseln, um in mein Haus in New York zu kommen."

Die Schauspielerin betonte, dass sie sich in ihrem Zuhause so wohl und sicher fühlen möchte, dass sie bedenkenlos auf dem Boden herumrollen kann. Dank ihrer strikten Regeln sei ihre Wohnung laut Barrymore quasi keimfrei.

Rückkehr nach langer Auszeit

Cameron Diaz pendelt gemeinsam mit ihrem Ehemann, Good-Charlotte-Musiker Benji Madden, zwischen New York und Los Angeles. Die beiden sind seit 2015 verheiratet und haben die sechsjährige Tochter Raddix und den zweijährigen Sohn Cardinal.

"Outcome" ist Diaz' zweites Projekt nach einer längeren Pause. 2014 hatte sich die Schauspielerin offiziell von der Leinwand zurückgezogen, um sich voll und ganz auf ihre Familie und ihre Weinmarke zu konzentrieren. Erst 2025 feierte sie mit der Netflix-Actionkomödie "Back in Action" an der Seite von Jamie Foxx ihre Rückkehr.