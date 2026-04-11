Klare Regel für Gäste: Das darf man bei Cameron Diaz zu Hause nicht

Cameron Diaz hat eine strenge Regel für ihre Hausgäste: Das muss man beachten, wenn man die Schauspielerin in ihrer New Yorker Wohnung besucht.
Selbst Hollywood-Stars haben Dinge, die sie im Alltag absolut nicht ausstehen können. In der "The Drew Barrymore Show" sprach Cameron Diaz (53) offen über ihr größtes "Ick" - also jene Eigenschaft oder Angewohnheit, die bei ihr sofortiges Unbehagen auslöst. Besonders wenn es um ihr Zuhause in New York City geht, kennt die Schauspielerin keine Gnade: Straßenschuhe sind in ihren vier Wänden streng verboten.