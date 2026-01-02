Klagen aus der Wirtschaft: Den Klimakurs korrigieren? So einfach ist es nicht

Der Chef der Deutschen Industrie- und Handelskammer beklagt sich über die Klimavorgaben. Ja: Klima und Wirtschaft zu retten, ist schwierig – aber nicht unmöglich, findet unsere Autorin.
Weltuntergang oder Deindustrialisierung? So schrill klingt es leider oft, wenn über Klima- und Wirtschaftspolitik gestritten wird. Auch der Präsident der Deutschen Industrie- und Handelskammer hat nun davor gewarnt, dass eine Deindustrialisierung drohe. Er fordert mehr „Pragmatismus“, was man wohl frei mit „weniger Klimaschutz“ übersetzen kann.