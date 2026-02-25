Nach 29 Jahren hat die Aids-Hilfe einen Diplom-Pädagogen fristlos gekündigt. Nun erklärt das Arbeitsgericht die Entlassung für unwirksam, weist aber Zahlungsansprüche zurück.
Ein Diplom-Pädagoge, der 29 Jahre lang fest angestellt war und zuletzt HIV-positive Menschen in zwei Wohngemeinschaften betreut hatte, darf weiterhin für die Aids-Hilfe arbeiten. Vor zehn Monaten war ihm fristlos gekündigt worden – ohne vorherige Abmahnung. Nun hat das Arbeitsgericht Stuttgart entschieden: Die Kündigung ist unwirksam.