Klänge aus dem Weltall: Wie Forscher Gravitationswellen nachspüren

Albert Einstein hatte sie vorausgesagt, 2015 wurden sie erstmals nachgewiesen: Gravitationswellen. Die Möglichkeit, sie direkt zu messen, stellt seitdem ein fundamental neues Werkzeug zur Erforschung des Universums dar. Nun sind Astronomen noch einen entscheidenden Schritt weitergegangen.
Der erste Nachweis von Gravitationswellen im Jahr 2015 war eine wissenschaftliche Sensation. Mittlerweile sind Dutzende derartige Ereignisse beobachtet worden. Darunter waren Verschmelzungen von Schwarzen Löchern mit unterschiedlicher Masse sowie Neutronensterne.