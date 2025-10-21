Kitas in Stuttgart: Weniger Ganztag – Familie braucht zusätzlich teuren Babysitter

Die Stadt fährt ihr Ganztags-Angebot in Kitas zurück. Für betroffene Familien kann das zu einer Herausforderung und teuer werden.
Aus Sicht des Jugendamts ist es ein Erfolg: Mit der Umwandlung von Ganztags-Plätzen (GT) in Plätze mit einer sechsstündigen Betreuung (sogenannte VÖ-Plätze) ist es gelungen, 500 Familien mehr einen Platz in einer Kita anzubieten. Dazu musste kein neues Personal eingestellt werden, was in Zeiten des Fachkräftemangels ein entscheidender Faktor ist. Viel mehr können die Stunden von Teilzeit-Beschäftigten besser genutzt werden.