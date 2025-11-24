Kitagebühren in Stuttgart: „Eltern sind bereit, mehr für Kitas zu bezahlen – wenn die Qualität stimmt“

Stuttgart plant höhere Kitagebühren und weniger Ganztagsplätze. Drohen dadurch vor allem Frauen in alte Rollenmuster gedrängt zu werden? Eine Expertin gibt Einblicke.
Die Stadt Stuttgart wird die Kitagebühren erhöhen – wie viel, ist zwar noch unklar, aber dass es passieren wird, gilt als sicher. Zudem werden Ganztagsplätze zu Plätzen mit verlängerten Öffnungszeiten (VÖ) – also Plätzen mit geringerer Betreuungszeit – umgewandelt. Bei beidem heißt es von Betroffenen oft: Das dränge vor allem Frauen aus dem Job und zurück in traditionelle Rollenmuster. Ist das so – und wenn ja, warum? Wir haben bei der Stuttgarter Wissenschaftlerin Christiane Bomert, die an der Uni Tübingen forscht, nachgefragt.