Kita-Essen in Gerlingen: Mittagessen für mehr Kinder – aber es wird für alle teurer

Ein neues Verpflegungskonzept für Kitas in Gerlingen kommt. Auch, weil Familien seltener zuhause essen. Doch nicht alle Kinder profitieren von dem neuen Angebot.
Mittagessen gibt es in den städtischen Gerlinger Kitas bislang nur für Kinder, die für die Ganztagsbetreuung (GT) angemeldet sind. Während sie sich die warme Mahlzeit schmecken lassen, müssen diejenigen Mädchen und Jungen, die im Rahmen der verlängerten Öffnungszeit (VÖ) in der Einrichtung bleiben, ein zweites Vesper auspacken. Dieser Missstand soll nun abgeschafft werden – vorerst aber nur in zwei Einrichtungen.