Kirchenmusik: Hochkarätige Künstler bei den Nürtinger Orgeltagen

Bekannte Orgelvirtuosen und das Stuttgarter Barock-Collegium geben im Oktober vier Konzerte in der Stadtkirche St. Laurentius und in der Johanneskirche.
Seit 2004 haben die Nürtinger Orgeltage, die jedes Jahr im Oktober in der Stadtkirche St. Laurentius und in der Pfarrkirche St. Johannes stattfinden, einen festen Platz in der Kulturlandschaft der Neckarstadt und der Region. Bezirkskantor Hanzo Kim und Johanneskantor Andreas Kaiser haben wieder bekannte Orgelvirtuosen eingeladen, die an der Goll-Orgel der Stadtkirche und an der Albiez-Orgel in St. Johannes an vier Samstagen konzertieren werden.