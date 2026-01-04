1 Ein technischer Defekt an einem Stromkabel hat in der Lukaskirche in Kirchberg an der Murr am Sonntag einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Foto: Blaulichtzentrale / Kevin Lermer

Ein technischer Defekt an einem Stromkabel hat am Sonntagmorgen in Kirchberg an der Murr einen Löscheinsatz mit acht Fahrzeugen ausgelöst.











Ein Brand in der Lukaskirche hat in Kirchberg an der Murr am Sonntagmorgen einen Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei ausgelöst. Die Brandschützer waren mit 49 Einsatzkräften und acht Fahrzeugen vor Ort, um das Feuer in dem evangelischen Gotteshaus in der Ortsmitte zu löschen. Menschen kamen bei dem Vorfall nicht zu Schaden, der Feuerwehreinsatz ereignete sich Stunden vor dem Glockenschlag zur Predigt.