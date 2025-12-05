Kirchardt im Kreis Heilbronn: Kilometerweise Kabel aus Solarpark gestohlen

1 Die Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen. (Symbolbild) Foto: Marcus Brandt/dpa/Marcus Brandt

Mitten in der Nacht schlagen Unbekannte in einem Solarpark zu, entwenden teure Kupferkabel. Die Polizei prüft Zusammenhänge zu einer anderen Tat.











– Unbekannte haben aus einem Solarpark in Kirchardt (Kreis Heilbronn) Kupferkabel im Wert von mindestens 40.000 Euro gestohlen. Zudem hätten sie einen weiteren Schaden von mehreren zehntausend Euro am Solarpark angerichtet, sagte eine Polizeisprecherin. Die Tat soll sich zwischen Mittwoch und Donnerstag ereignet haben. Insgesamt wurden vier Kilometer Kupferkabel gestohlen.