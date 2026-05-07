Kinostart am 7. Mai: In Nürnberg verwandelt sich Russell Crowe in Scheusal Hermann Göring

Der Film "Nürnberg" über die NS-Prozesse baut auf einen psychologischen Machtkampf zwischen Scheusal Hermann Göring und Militärpsychiater Dr. Douglas M. Kelley.
Von November 1945 bis Oktober 1946 fanden sie statt, die Nürnberger Prozesse. Unter den 24 Hauptangeklagten, zu denen unter anderem Hitler-Stellvertreter Rudolf Heß, Rüstungsminister Albert Speer und Reichsaußenminister Joachim von Ribbentrop gehörten, zählte auch der Oberbefehlshaber der Luftwaffe, Hermann Göring. Mit seinem Film "Nürnberg", der am 7. Mai in den deutschen Kinos startet, widmet sich Regisseur James Vanderbilt (50) speziell letztgenanntem Monstrum, dargestellt von Oscarpreisträger Russell Crowe (62).