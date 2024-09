Kinofest 2024 in Stuttgart: Am Wochenende kostet das Kinoticket nur fünf Euro

Filmfans aufgepasst: Am 7. und 8. September wird das Kinofest in Stuttgart gefeiert. Jeder Film und alle Plätze je Vorstellung werden zum reduzierten Preis gezeigt.

Im Kinosaal duftet es nach frisch zubereitetem Popcorn, das Licht wird gedimmt und dann geht der Film los: Zum dritten Mal feiert ganz Deutschland am Wochenende 7. und 8. September das Kinofest. In allen teilnehmenden Kinos können Besucherinnen und Besucher die aktuellen Blockbuster zum reduzierten Preis von fünf Euro sehen. Auch in Stuttgart ist das möglich. Wie die Innenstadt Kinos mitteilen, dürfen sich Interessierte auf viele Besonderheiten im Kinosaal, Kinofoyer und in der Kinopassage freuen.

Ein roter Teppich führt die Besucherinnen und Besucher ins Kino und es wird auch einen Flohmarkt im EM-Foyer für den guten Zweck geben. An beiden Kinofest-Tagen gibt es außerdem ein Disney Mitmach-Kino sowie Gewinnspiele. Außerdem unterhält Pantomime Pablo Zibes als Charlie Chaplin die Gäste und bringt sie schon auf dem Weg in den Kinosaal zum Schmunzeln. Am 7. September ist er von 15 bis 19 Uhr, am 8. September von 13 bis 16 Uhr in der Gloria-Passage und im Kinofoyer.

Kinosessel sorgen für Spannung und Entspannung

Zehn Minuten lang dürfen Interessierte das Rundum-Erlebnis im D-Box Motion Seat erleben. Das ist ein Kinosessel, der sich mit dem Geschehen auf der Leinwand in alle Richtungen bewegt. Auf diese Weise können sich Filmfans so fühlen, als seien sie Teil der Geschichte. Auch der DeLuxe Kinosessel darf ausprobiert werden. Am Samstag ist das Probesitzen um 13.30, 13.45 und 14 Uhr mit FSK 6 Filmausschnitten möglich. FSK 16-Filmausschnitte im Kinositz gibt es am Abend um 18.10, 18.25 und 18.40 Uhr zu sehen.

Interaktiven Kinosessel ausprobieren – hier geht es zu den Tickets.

Auch eine Besonderheit: Das Kinofest zeigt am Samstagabend zum Kinofest-Ticketpreis von fünf Euro einen Überraschungsfilm – Besucherinnen und Besucher haben die Möglichkeit, einen kommenden Kinofilm vor allen anderen zu sehen.

Der Film fängt am Samstag um 21 Uhr an. Tickets gibt es auf der Website.

Auch eine Kinotour wird es geben. Die Hauptdarstellerin Melia Kara und die Regisseurin Asli Özarslan stellen ihren Film „Ellbogen“ am Samstag um 18 Uhr im Cinema Stuttgart vor. Gäste haben die Möglichkeit, mehr über den Coming-of-Age-Film zu erfahren, weiterhin beantworten Kara und Özarslan Fragen rund um die Entstehung.

Tickets für die Kinotour „Ellbogen“ finden Sie hier.

Kinotechnik, popcornfreier Saal und ein Film für die kleinen Gäste

Am Sonntag geht es um 11 Uhr los mit einem Kinotechnik-Special. „Von 35 mm zu Digitalprojektion – von Mono zu Dolby Atomos Sound“ heißt die Präsentation mit Frank Schiele vom Kinoteam Stuttgart. Hier wird die Technik im Kinosaal genau unter die Lupe genommen.

Bild, Ton und was noch? Tickets gibt es hier.

Ebenfalls um 11 Uhr findet eine Sonderausgabe der monatlichen Reihe für Popcornfreies Kino statt. Statt Puffmais in raschelnden Tüten gibt es einen kleinen Snack und ein Begrüßungsgetränk. Gezeigt wird vor seinem offiziellen Kinostart am 12. September der Film „Ezra – Eine Familiengeschichte“, in dem unter anderem Robert De Niro mitspielt.

Kein Rascheln im Kino – zu den Tickets geht es hier.

Und auch die jüngsten Gäste dürfen sich freuen. Am Sonntag um 13 Uhr wird für Kinobesucher zwischen drei und fünf Jahren ein kindgerechtes Erlebnis geboten: vor dem Film „Super Wings“ läuft keine Werbung, die Saalbeleuchtung wird gedimmt und die Lautstärke reduziert. Der Kinofest-Ticketpreis von fünf Euro gilt sowohl für die kleinen Gäste, als auch für die großen Begleitpersonen.

Tickets für das Special Cinemini – Kino für die Kleinsten gibt es hier.