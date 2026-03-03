1 An der Fassade des SI-Centrum steht in großen Lettern „Cinemaxx“, doch das Kino ist geschlossen. Foto: Katrin Maier-Sohn

Das Cinemaxx in Möhringen ist seit über einem halben Jahr geschlossen. Ein Rohrbruch legte den Betrieb lahm. Wann es wieder losgeht, bleibt weiterhin offen.











An der Scheibe, die Kino und Eingangshalle trennt, hängt immer noch ein Plakat von „The Fantastic Four: First Steps“. Ein Film, der im Juli 2025 in die deutschen Kinos kam. Mitte Juli 2025 war es auch, als die Feuerwehr zum Stuttgarter SI-Centrum in Möhringen gerufen wurde. Durch einen Rohrbruch war Wasser ins Kino sowie in die Tiefgarage gelaufen. Schuld an dem Schaden war eine defekte Wasserleitung. Seitdem ist das Cinemaxx-Kino geschlossen.