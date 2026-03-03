Kino im SI-Centrum Stuttgart: Nach Rohrbruch: Cinemaxx seit Monaten dicht – Betreiber halten sich bedeckt
An der Fassade des SI-Centrum steht in großen Lettern „Cinemaxx“, doch das Kino ist geschlossen. Foto: Katrin Maier-Sohn

Das Cinemaxx in Möhringen ist seit über einem halben Jahr geschlossen. Ein Rohrbruch legte den Betrieb lahm. Wann es wieder losgeht, bleibt weiterhin offen.

An der Scheibe, die Kino und Eingangshalle trennt, hängt immer noch ein Plakat von „The Fantastic Four: First Steps“. Ein Film, der im Juli 2025 in die deutschen Kinos kam. Mitte Juli 2025 war es auch, als die Feuerwehr zum Stuttgarter SI-Centrum in Möhringen gerufen wurde. Durch einen Rohrbruch war Wasser ins Kino sowie in die Tiefgarage gelaufen. Schuld an dem Schaden war eine defekte Wasserleitung. Seitdem ist das Cinemaxx-Kino geschlossen.

 

Informationen darüber, wann das Kino wiedereröffnet werden soll und warum die Bauarbeiten nun schon seit über einem halben Jahr andauern, teilt das Kinounternehmen trotz mehrmaliger Nachfrage nicht mit. Ein Sprecher sagte unserer Redaktion lediglich, dass weiterhin mit Hochdruck an der Wiedereröffnung gearbeitet werde und man dieser „gebannt entgegenblicke“.

Das Kino im SI-Centrum umfasste mehr als 1500 Sitzplätze und sechs Säle. Ein weiteres Cinemaxx-Kino befindet sich am Robert-Bosch-Platz in der Stuttgarter Innenstadt.

 