Kinderrechte in der Kita Pasodi in Stuttgart: Hier entscheiden die Kinder selbst, ob sie sich die Zähne putzen

Kinderrechte in der Kita Pasodi in Stuttgart

1 Bei einem kleinen Festakt haben Mädchen und Jungen aus der Kita Pasodi Plakate mit ihren Rechten an die Scheiben geklebt. Foto: Ferdinando Iannone/Lichtgut

Zum Tag der Kinderrechte hat die Kita Pasodi in Stuttgart-Vaihingen ihre neue Verfassung in Kraft gesetzt. Welche Spielräume haben die Mächen und Jungen? Und wo sind die Grenzen?











Es war ein Meilenstein: Am 20. November 1989 – vor 35 Jahren – unterschrieben die Mitgliedstaaten der Vereinigten Nationen die UN-Kinderrechtskonvention. Die Kita Pasodi in Vaihingen nahm das zum Anlass, um ihre neue Verfassung offiziell in Kraft zu setzen. In ihr ist festgelegt, was die Kinder selbst entscheiden dürfen, wie Entscheidungen zustandekommen und welche Grenzen es gibt.