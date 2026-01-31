Kinderkrankentage: „Auch ein zwölfjähriges Kind braucht Betreuung, wenn es krank ist“

Ist ein kleines Kind krank, darf ein Elternteil daheim bleiben und es betreuen. Statt Verdienst gibt es Kinderkrankengeld. Doch ist das Kind zwölf, gilt die Regelung nicht mehr.
Als ihre Tochter hohes Fieber bekommt, will Anne Sommer* nur noch eines: für ihr Kind da sein. Die Stuttgarterin ruft ihre Kinderärztin an, um eine Kindkrankschreibung für ihren Arbeitgeber zu bekommen und stellt bestürzt fest: „Weil meine Tochter schon zwölf ist, bekomme ich keine mehr.“ Denn der Gesetzgeber sieht vor, dass Kinder ab zwölf Jahren im Krankheitsfall nicht mehr auf die Betreuung eines Elternteils angewiesen sind. „Aber ich muss doch schauen, ob meine Tochter ansprechbar ist und genügend trinkt – da kann ich nicht einfach arbeiten gehen“, findet Anne Sommer.