Kinderhaus bekommt Kinderhaus-Siegel: Villa Jo hat das Deutsche Kinderhilfswerk überzeugt

1 Die Villa Jo ist malerisch gelegen. Foto: /Elke Hauptmann

Das Deutsche Kinderhilfswerk und die Villa Jo, das Kinder- und Jugendhaus Obertürkheim, haben eine enge Partnerschaft vereinbart. Was bedeutet das?











Gute Nachrichten für das Kinder- und Jugendhaus Obertürkheim: Die Villa Jo, wie die Einrichtung meist genannt wird, hat eine enge Partnerschaft mit dem Deutschen Kinderhilfswerk vereinbart und als 14. Einrichtung in Deutschland dessen Kinderhaus-Siegel verliehen bekommen. Die Partnerschaft geht mit einer finanziellen Förderung einher. So erhält die Villa Jo in den nächsten drei Jahren mindestens 60 000 Euro vom Kinderhilfswerk.