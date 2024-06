Kinderbetreuung in Stuttgart

1 Tageseltern sind eine wichtige Säule der Kinderbetreuung in Stuttgart. Foto: dpa/Franziska Kraufmann

Viele Eltern suchen händeringend einen Betreuungsplatz für ihr Kind. Mehr Tageseltern könnten ein Lösungsansatz sein. Doch auf dem Weg dorthin gibt es einige Hindernisse.











Kitaplätze sind in Stuttgart rar. Ein Grund dafür ist der Personalmangel. „Vor diesem Hintergrund müsste alles dafür getan werden, dass Alternativen gefördert werden“, sagt eine Tagesmutter, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen will. Doch das Gegenteil sei der Fall. Sie spricht von einer „schädlichen Entwicklung der Anforderungen und Auflagen“, welche die Gewinnung von Quereinsteigern für die Kindertagespflege konterkarieren würden.