Kinderbetreuung in Stuttgart: Fehlen den Kitas bald die Kinder?

Nach den Tagesmüttern melden nun auch erste Kitas immer wieder freie Plätze. Dazu sinkt die Geburtenrate. Wir suchen nach Antworten, ob es bald Kitaplätze im Überfluss geben könnte.
In Whatsapp-Gruppen für Eltern liest man gerade immer wieder: „Ab sofort Plätze frei“, oder: „Wir sind dringlich auf der Suche nach zwei Familien, die einen Krippenplatz benötigen“. Und der Kitafinder, das Portal der Stadt Stuttgart für die Kitasuche, wirft immerhin 42 Einrichtungen mit freien Plätzen ab sofort aus. „Es gibt einzelne Einrichtungen, die sagen: Es wird schwerer, die Plätze zu füllen“, sagt etwa auch Sandra Hörner vom Dachverband der Stuttgarter Eltern-Kind-Gruppen (EKG), die in Stuttgart 53 Einrichtungen betreiben.