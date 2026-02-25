Kinderbetreuung in Ditzingen: In Hannah Gommels Kindernestern sind die Mitarbeiter Gold wert

Hannah Gommel hat ihr drittes Kindernest in Ditzingen eröffnet. Die Erzieherin ist glücklich über ihre Mitarbeiter – steht aber vor mancher Herausforderung.
Mit einem fröhlichen „Hallo!“ begrüßt Hannah Gommel die Kinder, die um einen Tisch sitzen – den Teller vor sich, den Löffel in der Hand: Es ist Zeit fürs Mittagessen, das eine Betreuerin gerade zubereitet. Hannah Gommel ist auf einem kleinen Rundgang durch das Haus, in das sie vor wenigen Wochen mit zwei Kindernestern eingezogen ist. Kleinkinder werden hier betreut, bis zu zehn pro Gruppe, alle Jungs und Mädchen nicht älter als drei Jahre.