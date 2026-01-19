Maya und Levon Hawke haben mit ihrer Ähnlichkeit zu ihren Promi-Eltern für Staunen gesorgt. Die Kinder von Uma Thurman und Ethan Hawke waren auf der Milan Fashion Week das Ebenbild des einstigen Schauspielerpaars.
Die Ähnlichkeit war nicht zu übersehen: Maya (27) und Levon Hawke (24) erinnerten auf der Milan Fashion Week stark an jüngere Versionen ihrer Eltern, Uma Thurman (55) und Ethan Hawke (55). Die Kinder des Ex-Schauspielerpaares zogen bei der Modenschau von Prada alle Blicke auf sich. Maya Hawke ähnelte mit ihren langen blonden Haaren ihrer Mutter. Besonders verblüffend war jedoch die Ähnlichkeit von Levon Hawke und seinem Vater: Mit den kantigen Gesichtszügen und der lässigen Kurzhaarfrisur wirkte er wie dessen Ebenbild.