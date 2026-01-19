Maya und Levon Hawke haben mit ihrer Ähnlichkeit zu ihren Promi-Eltern für Staunen gesorgt. Die Kinder von Uma Thurman und Ethan Hawke waren auf der Milan Fashion Week das Ebenbild des einstigen Schauspielerpaars.

Die Ähnlichkeit war nicht zu übersehen: Maya (27) und Levon Hawke (24) erinnerten auf der Milan Fashion Week stark an jüngere Versionen ihrer Eltern, Uma Thurman (55) und Ethan Hawke (55). Die Kinder des Ex-Schauspielerpaares zogen bei der Modenschau von Prada alle Blicke auf sich. Maya Hawke ähnelte mit ihren langen blonden Haaren ihrer Mutter. Besonders verblüffend war jedoch die Ähnlichkeit von Levon Hawke und seinem Vater: Mit den kantigen Gesichtszügen und der lässigen Kurzhaarfrisur wirkte er wie dessen Ebenbild.

Modisch setzten die Geschwister auf zeitlose Eleganz. Maya Hawke stylte einen grauen Mantel zu einer hellen Bluse, marineblauen Shorts und Loafern. Bruder Levon erschien ebenfalls in Loafern, die er mit einer braunen Lederjacke, einer Anzughose und einem türkisen Rollkragenpullover kombinierte.

Geschwister arbeiten als Schauspieler

Die Geschwister ähneln ihren berühmten Eltern nicht nur optisch. Beruflich gehen sie ähnliche Wege. Maya startete wie Mutter Uma Thurman als Model, bevor sie die Schauspielerei für sich entdeckte. 2017 feierte sie ihr Debüt in der BBC-Miniserie "Little Women". Große Bekanntheit erlangte sie ab 2019 mit der Rolle der Robin Buckley in der Netflix-Serie "Stranger Things". Weitere Auftritte hatte sie in Filmen wie "Once Upon a Time... In Hollywood" und "Asteroid City". Mit ihrer Mutter stand sie für den Comedy-Thriller "The Kill Room" vor der Kamera, neben ihrem Vater war sie im Western "The Good Lord Bird" zu sehen. Beide Geschwister traten zudem in Ethan Hawkes Film "Wildcat" auf. Neben dem Schauspielern ist Maya Hawke zudem als Musikerin erfolgreich.

Levon Hawke ist seit 2023 als Schauspieler aktiv. Er übernahm kleinere Rollen in "Blink Twice" mit Zoë Kravitz (37) und Channing Tatum (45), im Western-Thriller "The Thicket - Jagd auf Cut Throat Bill" sowie zuletzt in "Marty Supreme". Zudem führte er 2024 erstmals Regie bei seinem Theaterstück "Picture Day".

Sie haben eine Halbschwester

Maya und Levon Hawke stammen aus der rund siebenjährigen Ehe von Uma Thurman und Ethan Hawke. Seit 2005 ist das ehemalige Paar geschieden. 2008 heiratete Ethan Hawke seine heutige Ehefrau Ryan, mit der er noch im selben Jahr Tochter Clementine (17) bekam.