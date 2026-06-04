Kinder-Uni in Stuttgart: Insekten und KI – kostenlose Vorlesungen für kleine Forscher

Die Universität Hohenheim und die Volkshochschule starten ein gemeinsames Projekt. Zum Auftakt geht es um diese Themen.

Warum wachsen Pflanzen? Was steckt in unserem Essen? Und wie entstehen auf einem Acker Lebensmittel? Um diese und viele andere Fragen geht es in der Kinder-Uni. Die Universität Hohenheim und die Volkshochschule (VHS) Stuttgart rufen das neue Bildungsangebot gemeinsam ins Leben. Es richtet sich an Mädchen und Jungen im Alter von acht bis zwölf Jahren. In kindgerechten, interaktiven Vorlesungen geben Professoren und Forschende Einblicke in ihre Arbeit.

„Wenn Kinder frühzeitig – anschaulich, spannend und inspirierend − Einblicke in die Welt der Forschung bekommen, fördert dies ihre Neugier und ihr Selbstwertgefühl. Gleichzeitig stellt das Projekt die Bedeutung der Universität Hohenheim und der VHS als zentrale Akteure in der Bildungslandschaft der Region Stuttgart heraus“, wird der Uni-Rektor Christoph Schneider in einer Pressemitteilung zitiert.

Die VHS-Direktorin Dagmar Mikasch-Köthner ergänzt: „Mit Neugier und Freude am Lernen legen wir den Grundstein für eine lebenslange Bildungsreise – ganz im Sinne unseres Mottos: Wissen trägt Früchte.“

Geplant sind zwei Veranstaltungen im Jahr

Die Veranstaltungen finden zweimal jährlich statt – jeweils im Wechsel zwischen dem Campus in Hohenheim und dem Treffpunkt Rotebühlplatz in der Stuttgarter Innenstadt. Die Vorlesungen sind jeweils samstags am späten Vormittag. Der Besuch ist kostenfrei, die Anmeldung erfolgt zentral über die VHS. Die beiden Termine für 2026 im Überblick:

„Ohne Insekten? Ohne uns! Warum wir die Krabbler brauchen.“ Georg Petschenka, Professor im Fachgebiet Angewandte Entomologie, klärt auf. Er tut das am Samstag, 13. Juni, von 11 bis 12 Uhr, im Treffpunkt Rotebühlplatz.

„Vom Bild zur Erkenntnis!“ Christian Krupitzer, Professor im Fachgebiet Lebensmittelinformatik, gibt Einblicke in die Bilderkennung mit Computern. Die Vorlesung findet statt am Samstag, 7. November, 11 bis 12 Uhr, im Otto-Rettenmaier-Audimax der Uni Hohenheim.

Weitere Informationen stehen im Internet unter https://dein-studium.uni-hohenheim.de/uni-fuer-alle/angebote-fuer-schueler-schuelerinnen-und-schulen/kinder-uni und https://vhs-stuttgart.de/gesellschaft-politik-umwelt/wissenschaft-aktuell/kinder-uni.