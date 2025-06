In den vergangenen Tagen hat Reality-TV-Darstellerin Kim Virginia Hartung erneut für Aufmerksamkeit gesorgt. Nach einer Serie emotionaler Instagram-Storys aus dem Krankenhaus meldete sie sich mehrfach öffentlich zu Wort – mit Aussagen, die teils widersprüchlich, teils unklar ausfielen. Parallel dazu laufen Werbepostings und Storys über TV-Berichterstattung über ihre Person weiter wie gewohnt.

Krankenhausmeldung nach Vorfall – Verlobung beendet

Am 1. Juni teilte Hartung über Instagram mit, sie befinde sich im Krankenhaus. Der Tag, so schrieb sie, habe als „einer der schönsten“ begonnen und sei „in einem Albtraum geendet“. Was genau passiert ist, ließ sie zunächst offen. Drei Tage später erklärte sie, es habe einen „Vorfall mit körperlicher Gewalt“ gegeben. Sie stehe unter starker Medikation, mehr könne sie momentan nicht sagen. Ihre Verlobung mit Nikola Glumac sei „unwiderruflich beendet“.

Am 5. Juni folgte eine weitere Stellungnahme. Darin stellte sie klar: „Nikola hat mich nicht geschlagen.“ Er sei selbst betroffen von Gewalterfahrungen und würde „niemals einer Fliege etwas zuleide tun“. Die Reality-Darstellerin kündigte an, sich zu einem späteren Zeitpunkt ausführlich zu äußern. Andere Realitystars forderte sie auf, ihre Situation nicht für eigene Zwecke zu instrumentalisieren.

Trennung oder heimliche Hochzeit?

Viele Followerinnen und Follower fragen sich inzwischen, wo sich Nikola Glumac überhaupt befindet. Gemeinsam mit Kim Virginia hatte er zuletzt noch ein Foto am Flughafen in Dubai gepostet. Das Paar wollte von seiner Wahlheimat in den Vereinigten Arabischen Emiraten nach Serbien reisen, um Glumacs Familie zu besuchen. Kim hatte für sich einen Zwischenstopp in Deutschland angekündigt – dort sei offenbar der Vorfall passiert, von dem sie in ihren Storys berichtet.

Seit dem gemeinsamen Foto fehlt von Glumac jede Spur. Auch Hartungs Formulierung, Nikola werde sich „melden, sobald er sprechen kann“, wurde von vielen als Hinweis interpretiert, dass auch ihm etwas zugestoßen sein könnte.

Während viele von einer endgültigen Trennung des Reality-Paares ausgehen, vermuten andere das genaue Gegenteil: eine heimliche standesamtliche Hochzeit. Diese Spekulationen stützen sich unter anderem auf Kims Aussage, der besagte Tag habe als „einer der schönsten“ begonnen. Einige Fans vermuten, dass es zunächst zur Trauung gekommen sein könnte – gefolgt von einem späteren Vorfall, bei dem womöglich Dritte beteiligt waren.

Ob sich diese Vermutungen bestätigen oder es eine ganz andere Erklärung gibt, ist derzeit offen. Kim Virginia kündigte an, „alles detailliert zu erzählen“, sobald sie dazu bereit sei.

Zuvor Baby-Drama: Inszenierung oder Missverständnis?

Bereits im Mai hatte es rund um Hartung Diskussionen über eine angeblich inszenierte Schwangerschaft gegeben. In einem Instagram-Statement erklärte sie zunächst, die Schwangerschaft sei „erfunden“ gewesen – nur um sich später in einem Video erneut zu melden, in dem sie die Formulierung als satirischen Einstieg erklärte und bestätigte, tatsächlich schwanger zu sein.

Kim Virginia begründete ihre ironische Anspielung mit öffentlichem Druck und wiederholten Angriffen gegen ihre Person.

Social-Media-Präsenz läuft ununterbrochen weiter

Während die Diskussionen um ihre Person andauern, ist Kim Virginias Instagram-Kanal weiter aktiv. Zwischen den kryptischen Krankenhausmeldungen erscheinen regelmäßig klassische Werbepostings – unter anderem für Apps und Kosmetikprodukte. Auch Beiträge von Medien wie „Promiflash“, die über sie berichten, teilt sie weiterhin in ihrer Story.

Öffentliches Interesse ungebrochen

Die Beziehung zwischen Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac steht seit 2024 im medialen Fokus. Kennengelernt hatten sich die beiden im Reality-TV, unter anderem bei „Temptation Island“ und „Promis unter Palmen“. Seitdem teilen sie regelmäßig Einblicke aus ihrem Alltag – zuletzt aus Dubai, wohin das Paar 2024 ausgewandert war.

Ob und wann es eine umfassende Aufklärung über die Vorfälle der vergangenen Tage geben wird, bleibt derzeit offen. Das öffentliche Interesse an der Person Kim Virginia ist jedoch weiterhin hoch.