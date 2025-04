Stuttgarts ältester Growshop Viel Trubel in der Rauchbombe: Welchen Rausch hätten Sie denn gern?

In der Rauchbombe dreht sich schon seit 18 Jahren alles um den Anbau der Hanfpflanze. Doch seit der Teillegalisierung von Cannabis ist der Alltag in dem kleinen Laden in der Tübinger Straße nicht mehr ganz so gechillt wie einst.