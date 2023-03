1 Im Microsoft Theater in Los Angeles, USA, wurden am Samstag die Kids‘ Choice Awards verliehen. Foto: Joe Seer / shutterstock.com

Die 36. Preisverleihung der sogenannten „Blimps“, den orangefarbenen zeppelinförmigen Trophäen mit dem Nickelodeon-Logo, fand am 04. März 2023 in Los Angeles in den USA statt. Die Preise des Kindersenders wurden in 31 Kategorien vergeben. Auf internationaler Ebene wurden darüber hinaus Blimps in weiteren Kategorien verliehen, im deutschsprachigen Raum auch für den Lieblingssänger, den Lieblings-Social-Media-Star, den Lieblings-Social-Media-Newcomer, den Lieblings-Ohrwurm und die Lieblings-Crew. Die deutschsprachige Verleihung findet am 07. März 2023 statt und wird von den Elevator Boys moderiert.

Alle Gewinner und Nominierten der Kids‘ Choice Awards 2023

In den verschiedenen Kategorien rund um Fernsehen, Film, Musik, Sport und mehr konnten Kinder ihre Lieblinge wählen:

Fernsehen

Lieblings-TV-Kinderserie: Cosmo & Wanda: Wenn Elfen weiterhelfen

Are you Afraid oft the Dark?

Zuhause bei Raven

High School Musical: Das Musical: Die Serie

The Really Loud House

Ein Mädchen namens Lay Lay

Ms. Marvel

Mighty Ducks: Game Changers

Lieblings-TV-Schauspielerin: Joshua Bassett – High School Musical: Das Musical: Die Serie

Tyler Wladis – Cosmo & Wanda: Wenn Elfen weiterhelfen

Brady Noon – Mighty Ducks: Game Changers

Wolfgang Schaeffer – The Really Loud House

Young Dylan – Tyler Perry’s Young Dylan

Israel Johnson – Camp Kikiwaka

Lieblings-Familienserie: Wednesday

Stranger Things

iCarly

Cobra Kai

Young Sheldon

SheHulk: Die Anwältin

Young Rock

ObiWan Kenobi

Lieblings-TV-Schauspielerin (Familie): Jenna Ortega – Wednesday

Millie Bobby Brown – Stranger Things

Miranda Cosgrove – iCarly

Hilary Duff – How I Met Your Father

Sadie Sink – Stranger Things

Tracee Ellis Ross – Blackish

Lieblings-Cartoon: SpongeBob Schwammkopf

Teen Titans Go!

Rugrats

Willkommen bei Louds

Jurassic World: Neue Abenteuer

Die Schlümpfe

Lieblings-TV-Schauspieler (Familie): Finn Wolfhard – Stranger Things

Caleb McLaughlin – Stranger Things

Gaten Matarazzo – Stranger Things

Jerry Trainor – iCarly

Ewan McGregor – ObiWan Kenobi

Ralph Macchio – Cobra Kai

Lieblings-TV-Schauspielerin (Kinder): Olivia Rodrigo – High School Musical: Das Musical: Die Serie

RavenSymoné – Zuhause bei Raven

Imogen Cohen – Cosmo & Wanda: Wenn Elfen weiterhelfen

Audrey Grace Marshall – Cosmo & Wanda: Wenn Elfen weiterhelfen

Sofia Wylie – High School Musical: Das Musical: Die Serie

Ein Mädchen namens Lay Lay – Ein Mädchen namens Lay Lay

Liebings-Reality-Show: MasterChef Junior

America’s Funniest Home Videos

America’s Got Talent

American Ninja Warrior

Floor is Lava

The Masked Singer

Film

Lieblings-Film: Sonic The Hedgehog 2

Hocus Pocus 2

Jurassic World: Ein neues Zeitalter

Black Panther: Wakanda Forever

Monster High: Der Film

Top Gun: Maverick

Black Adam

Avatar: The Way of Water

Lieblings-Animations-Film: Minions – Auf der Suche nach dem Mini-Boss

Transsilvanien 4 – Eine Monster Verwandlung

Die Gangster Gang

Rot

Lightyear

DC League of SuperPets

Lieblings-Film-Schauspieler: Dwayne Johnson – Black Adam

Jim Carrey – Sonic the Hedgehog 2

Chris Hemsworth – Thor: Love and Thunder

Chris Pratt – Jurassic World: Ein neues Zeitalter

Ryan Reynolds – The Adam Project

Tom Cruise – Top Gun: Maverick

Lieblings-Synchronstimme in einem Animationsfilm (Männlich): Dwayne Johnson – DC League of Super-Pets

Steve Carell – Minions – Auf der Suche nach dem MiniBoss

Chris Evans – Lightyear

Kevin Hart – DC League of SuperPets

Andy Samberg – Chip und Chap: Die Retter des Rechts

Andy Samberg – Transsilvanien 4 – Eine Monster Verwandlung

Lieblings-Film-Schauspielerin: Millie Bobby Brown – Enola Holmes 2

Sarah Jessica Parker – Hocus Pocus 2

Natalie Portman – Thor: Love and Thunder

Elizabeth Olsen – Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Lupita Nyong’o – Black Panther: Wakanda Forever

Letitia Wright – Black Panther: Wakanda Forever

Lieblings-Synchronstimme in einem Animationsfilm (Weiblich): Selena Gomez – Transsilvanien 4 – Eine Monster Verwandlung

Awkwafina – Die Gangster Gang

Salma Hayek – Der gestiefelte Kater: Der letzte Wunsch

Taraji P. Henson – Minions – Auf der Suche nach dem MiniBoss

Sandra Oh – Rot

Keke Palmer – Lightyear

Musik

Lieblingssängerin: Taylor Swift

Rihanna

Lady Gaga

Adele

Billie Eilish

Cardi B

Beyoncé

Lizzo

Lieblings-Beakout-Sänger: Dove Cameron

Devon Cole

Lauren Spencer Smith

Gayle

Nicky Youre

Joji

Lieblingssänger: Harry Styles

Post Malone

Justin Bieber

Ed Sheeran

The Weeknd

Drake

Bad Bunny

Kendrick Lamar

Lieblingsalbum: Midnights (3am Edition) – Taylor Swift

Harry’s House – Harry Styles

Special – Lizzo

Dawn FM – The Weeknd

Renaissance – Beyoncé

God did – DJ Khaled

Lieblingsband: BTS

Imagine Dragons

OneRepublic

Black Eyed Peas

Panic! At the Disco

Paramore

5 Seconds of Summer

Blackpink

Lieblings-Social-Music-Star: Bella Poarch

JoJo Siwa

That Girl Lay Lay

Dixie D’Amelio

Oliver Tree

Stephen Sanchez

Lieblingssong: As It Was – Harry Styles

About Damn Time – Lizzo

AntiHero – Taylor Swift

Lift Me Up – Rihanna

Bejeweled – Taylor Swift

Break My Soul – Beyoncé

I Ain’t Worried – One Republic

First Class – Jack Harlow

Lieblingsmusikstar Weltweit: Harry Styles (UK)

Blackpink (Asien)

Tones and I (Australien)

Bad Bunny (Lateinamerika)

Rosalía (Europa)

Wizkid (Afrika)

Taylor Swift (Nordamerika)

Lieblings-Musikkooperationen: Sweetest Pie – Megan Thee Stallion & Dua Lipa

I Like You (A Happier Song) – Post Malone & Doja Cat

Stay With Me – Calvin Harris & Justin Timberlake & Halsey & Pharrell

Don’t You Worry – Black Eyed Peas & David Guetta & Shakira

Bam Bam – Camilla Cabello & Ed Sheeran

Numb – Marshmello & Khalid

Sport

Lieblingssportlerin: Serena Williams (Tennis)

Simone Biles (Kunstturnen)

Naomi Osaka (Tennis)

Candace Parker (Basketball)

Venus Williams (Tennis)

Chloe Kim (Snowboard)

Lieblingssportler: LeBron James (Basketball)

Tom Brady (Football)

Stephen Curry (Basketball)

Patrick Mahomes (Football)

Shaun White (Snowboard)

Lionel Messi (Fußball)

Andere

Lieblingscreator (Männlich): MrBeast

Ryan’s World

Ninja

SeanDoesMagic

Austin Creed

Unspeakable

Lieblingsvideospiel: Minecraft

Adopt Me!

Brookhaven

Mario + Rabbids Sparks of Hope

Just Dance 2023

Pokémon Karmesin und Purpur

Lieblingscreator (Weiblich): Charli D’Amelio

Addison Rae

Miranda Sings

Dixie D’Amelio

Kids Diana Show

Gracie’s Corner

Lieblings-Star-Haustier: Olivia Benson Swift

Piggy Lou Bieber

Toulouse Grance

Dodger Evans

Gino Chopra Jonas

Noon Coleman

Lieblings-Social-Media-Familie: Ninja Kidz TV

Ohana Adventure Family

The Royalty Family

The Bucket List Family

FGTEEV

Lieblingsbuch: Harry Potter Buchreihe

Gregs Tagebuch Buchreihe

Captain Underpants Buchreihe

Five Nights at Freddy’s Buchreihe

The Bad Guys Buchreihe

Cat Kid Comic Club Buchreihe

Sonderpreis: „King of Comedy Award“: Adam Sandler

Weitere Kategorien in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Die Gewinner werden erst bei den Kids‘ Choice Awards am 7. März 2023 bekannt gegeben. Das sind die Nominierten:

Lieblingssänger*in:

Lena

Leony

Mark Forster

Nico Santos

Tim Bendzko

Zoe Wees

Lieblings-Social-Media-Newcomer*in:

Alles Ava

Helge Mark

Itsofficialmarco

Jessie Bluegrey

Maria Ziffy

Nadine Breaty

Lieblingsohrwurm:

„Eigentlich“ – LEA

„Hausaufgaben“ – Deine Freunde

„Life was a Beach“ – Lena

„Remedy“ – Leony

Lieblingscrew:

Deutsche Fußballnationalmannschaft der Frauen

Die Schule der magischen Tiere Cast

Elevator Boys

Provinz

Spotlight Cast

Lieblings-Social-Media-Star:

ItsLukasWhite

Julesboringlife

Julia Beautx

Karim Jamal

Klaudia Giez

Twenty4Tim

Die deutsche Preisverleihung der Kids‘ Choice Awards können Sie am Dienstag, den 07. März 2023 um 19 Uhr auf Nickelodeon anschauen. Eine Wiederholung läuft auf dem gleichen Sender am Donnerstag, den 16. März 2023 um 19:40 Uhr.