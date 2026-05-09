Kidical Mass Ludwigsburg: „Uns gehört die Straße“ – die Ludwigsburger Fahrraddemo in Bildern

Mehr als 100 Menschen haben am Samstag in Ludwigsburg für mehr Verkehrssicherheit für Fahrradfahrer demonstriert. Mittendrin: Zahlreiche Kinder, bunte Plakate – und ein Lama.
Es sind Sätze, die es unter anderen Umständen in jeden Jahresrückblick schaffen würden: Am Samstag fährt ein Lama auf dem Fahrrad durch die Ludwigsburger Innenstadt. „Das ist mein Mann, er ist unser Maskottchen“, sagt Lisa Hahn lachend. Er ist der absolute Hingucker an diesem Nachmittag, als die Fahrraddemo „Kidical Mass“ durch Ludwigsburg rollt.