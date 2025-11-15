Kickers verlieren in Großaspach: Nichts Zwingendes in Überzahl

Den Stuttgarter Kickers fehlt auch in Überzahl die Durchschlagskraft, weshalb es bei der SG Sonnenhof Großaspach vor 4850 Zuschauern ein 1:3 setzt. Loris Maier trifft zweimal.
David Tomic kickte wutentbrannt die Werbetafel um, donnerte dann seine Trinkflasche auf den Rasen. Nach den 90 Minuten in der Wir-machen-Druck-Arena war die Enttäuschung beim Mittelfeldspieler der Stuttgarter Kickers groß. Er hatte das Spiel der Blauen im Mittelfeld unermüdlich angekurbelt, im Strafraum bekam sein Team aber nichts Zwingendes zustande. Am Ende setzte es vor 4850 Zuschauern im Regionalligaspiel bei der SG Sonnenhof Großaspach eine 1:3(1:2)-Niederlage. Trotz einer über 40 minütigen nach der Gelb-Roten Karte für SG-Mittelfeldmann Mert Tasdelen (51.).