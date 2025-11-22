Kickers unterliegen Fulda: Gellendes Pfeifkonzert nach letztem Heimspiel des Jahres

Die Stuttgarter Kickers verlieren ihr letztes Regionalliga-Heimspiel 2025 gegen Fulda mit 0:1. Nach den noch folgenden zwei Auswärtspartien wird es auch um den Trainer gehen.

Als der Schlusspfiff im eisigen Gazi-Stadion auf der Waldau ertönte, hallte der Mannschaft der Stuttgarter Kickers ein gellendes Pfeifkonzert entgegen. Die Enttäuschung unter den 3180 Zuschauer war riesig. So hatte sich keiner im Lager der Blauen den letzten Heimauftritt des Jahres vorgestellt. Das 0:1 (0:0) gegen die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz zeigte einige Defizite auf, die Kickers blieben hinter ihren eigenen Ansprüchen.

„Wir wollten uns unbedingt mit einem Sieg von unseren Fans verabschieden, jetzt fehlen mir etwas die Worte“, sagte Lukas Kiefer. Der Kickers-Kapitän war mit zwei vergebenen Riesenchancen frei vor dem Tor (29. und 53. Minute) der Unglücksrabe. Gemeinsam mit Flamur Berisha, der wie Kiefer am Samstag sein 100. Ligaspiel absolvierte, und an seinem 26. Geburtstag in der 61. Minuten mit einem Handelfmeter an Fuldas starkem Keeper Samuel Zapico scheiterte.

Zu diesem Zeitpunkt stand es bereits 0:1. Da sich die Kickers drei Minuten nach der Pause nach einer eigenen Ecke auskontern ließen und Moritz Dittmann zum Tor des Tages vollendete. Vor der Halbzeit hatten es die Kickers gegen einen strukturiert spielenden und diszipliniert verteidigenden Gegner nicht geschafft, Druck aufzubauen. Von intensivem Powerfußball war nichts zu sehen, die Spielweise wirkte zu verhalten, wieder einmal fehlten Durchschlagskraft und Torgefahr.

Nach dem Rückstand bäumten sich die Blauen zwar auf, versuchten das Spiel zu drehen, doch nach der Elfmeterniete gelang nur noch wenig Zwingendes. Die SG hätten bei Großchancen früher den Deckel drauf machen können.

Unzufrieden: Marco Wildersinn. Foto: Baumann/Alexander Keppler

Dass mit solchen Ergebnissen und dem endgültigen Abtauchen im grauen Mittelmaß auch die Kritik am Trainer steigt, liegt in der Natur der Sache. Das weiß Wildersinn selbst natürlich auch: „Es gibt zwei Möglichkeiten, man kann jetzt auf mich einhauen und auch auf die ganzen 18-, 19-, 20-Jährigen, die auf dem Feld stehen. Aber die Spieler versuchen ihr Bestes. Sie haben den Willen, erfolgreich zu sein. Ich werde die Jungs aufbauen, und wir werden nach vorne schauen“, sagte der 45-Jährige.

Wie er seine eigene Position einschätzt? „Da bin ich der falsche Ansprechpartner. Ich versuche die Jungs zu entwickeln, wir haben sehr viel junge Spieler eingebaut, das war der Plan. Dass es mal schwierige Phasen geben wird, war allen klar.“

Nach den beiden noch ausstehenden Auswärtsspielen beim SV Sandhausen (30. November, 14 Uhr) und bei Eintracht Trier (5. Dezember, 19 Uhr) bleibt den Verantwortlichen um Sportgeschäftsführer Lutz Siebrecht in der Winterpause genügend Zeit, alles zu bewerten. Im Mittelpunkt dabei mit Sicherheit: die Arbeit des Trainers, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft.

Auftstellung Kickers

Neaime – Udogu, Danquah (88. Fundel), Petrovic, Borac – Lockl, Zaiser (68. Schembri), Kiefer (78. Abdullahu) – Hencke, Faß (68. Braig), Berisha (78. Unsöld).

Bank: Dumrath, Blank, Frauendorf, Schwab.

Nicht im Kader: Dornebusch, Mitrovic, Stojak, Skenderovic, Mulaj, Tomic, Mauersberger.

Saison 2025/26

Ergebnisse

1. Göppinger SV – Kickers (0:2/zweite WFV-Pokal-Runde), SG Barockstadt Fulda-Lehnerz – Stuttgarter Kickers 0:1, Kickers – SV Sandhausen 3:2, VfR Aalen – Kickers (0:2/dritte WFV-Pokal-Runde), Kickers – Eintracht Trier 1:1, 1. FSV Mainz 05 II – Kickers 3:0, Kickers – Kickers Offenbach 1:2, TSV Weilimdorf – Kickers (1:2/WFV-Pokal-Achtelfinale), TSV Steinbach Haiger – Kickers 0:1, Kickers – SC Freiburg II 4:0, KSV Hessen Kassel – Kickers 3:0, FC Bayern Alzenau – Kickers 3:0, Kickers – SGV Freiberg 1:1, FSV Frankfurt – Kickers 3:0, Kickers – Bahlinger SC 3:0, TSG Balingen – Kickers 0:2, Kickers – TSV Schott Mainz 2:1, FC 08 Homburg – Kickers 2:1, Kickers – FC-Astoria Walldorf 2:1, Kickers – SG Sonnenhof Großaspach 2:1, Kickers – SG Barockstadt Fulda-Lehnerz 0:1.

Termine

SV Sandhausen – Kickers (Sonntag, 30. November, 14 Uhr), Eintracht Trier – Kickers (5. Dezember, 19 Uhr), Kickers – 1. FSV Mainz 05 II( 20. bis 22. Februar 2026). (jüf)