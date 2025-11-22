Kickers unterliegen Fulda: Gellendes Pfeifkonzert nach letztem Heimspiel des Jahres

Die Stuttgarter Kickers verlieren ihr letztes Regionalliga-Heimspiel 2025 gegen Fulda mit 0:1. Nach den noch folgenden zwei Auswärtspartien wird es auch um den Trainer gehen.
Als der Schlusspfiff im eisigen Gazi-Stadion auf der Waldau ertönte, hallte der Mannschaft der Stuttgarter Kickers ein gellendes Pfeifkonzert entgegen. Die Enttäuschung unter den 3180 Zuschauer war riesig. So hatte sich keiner im Lager der Blauen den letzten Heimauftritt des Jahres vorgestellt. Das 0:1 (0:0) gegen die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz zeigte einige Defizite auf, die Kickers blieben hinter ihren eigenen Ansprüchen.