Die Stuttgarter Kickers legen einen ganz schwachen Auftritt in der zweiten Halbzeit hin und unterliegen im Regionalligaduell dem FSV Frankfurt vor 4540 Zuschauern verdient mit 0:3.
Pfiffe, verzeinzelte Buhrufe, ansonsten Sprachlosigkeit: Die Stuttgarter Kickers unterliegen nach einer miserablen zweiten Halbzeit gegen den FSV Frankfurt in der Fußball-Regionalliga auch in dieser Höhe verdient mit 0:3 (0:0). „Das Ergebnis haben wir uns natürlich ganz anders vorgestellt. Das Spiel gleitet uns aus der Hand, weil einfache Ballverluste zu den Gegentoren führten“, sagte ein tief enttäuschter Kickers-Trainer Marco Wildersinn.