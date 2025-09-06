Kickers siegen in Steinbach: Henckes Lucky Punch – Belohnung für starke Schlussphase

Die Stuttgarter Kickers geben sich in Steinbach nicht mit einem Punkt zufrieden, drücken und belohnen sich nach drei sieglosen Regionalligaspielen in der Nachspielzeit mit dem 1:0.
Als der eingewechselte Oskar Hencke das viel umjubelte 1:0 in der vierten Minuten der Nachspielzeit erzielte, pfiff der Schiedsrichter die Partie gar nicht mehr an. Es war der verdiente Lucky Punch für die Stuttgarter Kickers im Fußball-Regionalligaspiel beim Tabellenzweiten TSV Steinbach Haiger. Vor den 1505 Zuschauern im Sibre-Sportzentrum Haarwasen Haiger belohnten sich die Blauen damit für eine starke Schlussphase, in denen sie mit Macht auf den Siegtreffer drängten.