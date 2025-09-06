Kickers siegen in Steinbach: Henckes Lucky Punch – Belohnung für starke Schlussphase

Die Stuttgarter Kickers geben sich in Steinbach nicht mit einem Punkt zufrieden, drücken und belohnen sich nach drei sieglosen Regionalligaspielen in der Nachspielzeit mit dem 1:0.

Als der eingewechselte Oskar Hencke das viel umjubelte 1:0 in der vierten Minuten der Nachspielzeit erzielte, pfiff der Schiedsrichter die Partie gar nicht mehr an. Es war der verdiente Lucky Punch für die Stuttgarter Kickers im Fußball-Regionalligaspiel beim Tabellenzweiten TSV Steinbach Haiger. Vor den 1505 Zuschauern im Sibre-Sportzentrum Haarwasen Haiger belohnten sich die Blauen damit für eine starke Schlussphase, in denen sie mit Macht auf den Siegtreffer drängten.

Nach einer großen Kopfballchance von Steinbachs Nick Galle (79.) übernahm das Team von Trainer Marco Wildersinn das Kommando und schnürte das Heimteam in dessen Hälfte ein. Schon in der 89. Minute klärte der TSV bei einem Hencke-Schuss auf der Linie. Fünf Minuten später hatte der 17-Jährige mehr Glück und sorgte mit seinem Treffer für den ersten Dreier für die Blauen nach davor drei sieglosen Regionalligaspielen hintereinander.

Bis zur Drangphase der Kickers war es eine Partie auf Augenhöhe, mit ausgeglichenem Chancenverhältnis, in der vieles auf ein Unentschieden hindeutete. Die Blauen standen in der Defensive stabil, doch immer wieder schlichen sich Missverständnisse im Spiel nach vorne ein, auch in Sachen Kreativität und Durchschlagskraft gab’s Luft nach oben. Doch was am Ende zählte, waren die drei Punkte.

Am kommenden Samstag (14 Uhr) können die Kickers nachlegen. Dann kommt der SC Freiburg II ins Gazi-Stadion.

Auftstellung Kickers

Dumrath – Udogu, Danquah, Petrovic, Borac – Tomic, Lockl, Kiefer – Frauendorf, Braig (56. Unsöld), Berisha (72. Hencke).

Bank: Neaime, Schembri, Blank, Fundel, Abdullahu, Schwab, Faß.

Nicht im Kader: Dornebusch, Mauersberger, Stojak, Skenderovic, Mulaj, Mitrovic, Zaiser.

Saison 2025/26

Ergebnisse und Termine

1. Göppinger SV – Kickers (0:2/zweite WFV-Pokal-Runde), SG Barockstadt Fulda-Lehnerz – Stuttgarter Kickers 0:1, Kickers – SV Sandhausen 3:2, VfR Aalen – Kickers (0:2/dritte WFV-Pokal-Runde), Kickers – Eintracht Trier 1:1, 1. FSV Mainz 05 II – Kickers 3:0, Kickers – Kickers Offenbach 1:2, TSV Weilimdorf – Kickers (1:2/WFV-Pokal-Achtelfinale), TSV Steinbach Haiger – Kickers 0:1, Kickers – SC Freiburg II (Samstag, 13. September, 14 Uhr), KSV Hessen Kassel – Kickers (Samstag, 20. September, 14 Uhr), FC Bayern Alzenau – Kickers (Samstag, 27. September, 14 Uhr), Kickers – SGV Freiberg (Dienstag, 30. September, 19 Uhr). (jüf)