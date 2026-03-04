Kickers gegen TSV Steinbach Haiger: Vom Pechvogel zum Abwehrchef – Vincent Schwab vor Duell mit Ex-Club

Die Stuttgarter Kickers empfangen nach dem Eklat beim OFC den TSV Steinbach. Verteidiger Vincent Schwab spricht über das Spiel gegen seinen Ex-Club, seine Vita und Melkamu Frauendorf.
Vincent Schwab ist ohnehin ein Typ, der über den Tellerrand hinausblickt. Doch nicht nur ihn hat die rassistische Beleidigung gegen Melkamu Frauendorf nach dem Regionalligaspiel in Offenbach nachdenklich gestimmt: „Mel wirkte tief getroffen, doch auch uns Mitspieler hat das mitgenommen“, sagt der Innenverteidiger der Stuttgarter Kickers – und schiebt im Brustton der Überzeugung hinterher: „Ich bin sicher, dass uns das als Mannschaft noch mehr zusammenrücken lässt, noch mehr zusammenschweißt.“