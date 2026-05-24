Kickers gegen Großaspach: Das sind die emotionalsten Fotos vom WFV-Pokal-Finale

Es war umkämpft, es ging hochemotional zu auf und neben dem Platz – und es gab strittige Entscheidungen. Wir zeigen die spannendsten Fotos vom WFV-Pokal-Finale Kickers gegen Sonnenhof.
Wer nur das nackte Endergebnis betrachtet, könnte vermuten: Dieses WFV-Pokal-Finale im Gazi-Stadion auf der Waldau war eine klare Sache, womöglich sogar langweilig, einseitig und alles andere als packend. Doch in dieser 1:4(0:1)-Niederlage der Stuttgarter Kickers vor der Rekordkulisse von 8533 Zuschauern gegen Regionalliga-Meister und Drittliga-Aufsteiger SG Sonnenhof Großaspach steckte jede Menge Pep, Intensität und Zündstoff. Teilweise kochten die Emotionen über.