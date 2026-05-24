Kickers gegen Großaspach: Das sind die emotionalsten Fotos vom WFV-Pokal-Finale

Es war umkämpft, es ging hochemotional zu auf und neben dem Platz – und es gab strittige Entscheidungen. Wir zeigen die spannendsten Fotos vom WFV-Pokal-Finale Kickers gegen Sonnenhof.

Wer nur das nackte Endergebnis betrachtet, könnte vermuten: Dieses WFV-Pokal-Finale im Gazi-Stadion auf der Waldau war eine klare Sache, womöglich sogar langweilig, einseitig und alles andere als packend. Doch in dieser 1:4(0:1)-Niederlage der Stuttgarter Kickers vor der Rekordkulisse von 8533 Zuschauern gegen Regionalliga-Meister und Drittliga-Aufsteiger SG Sonnenhof Großaspach steckte jede Menge Pep, Intensität und Zündstoff. Teilweise kochten die Emotionen über.

Unsere Empfehlung für Sie Stimmen zu Kickers – Sonnenhof „Das Team braucht mehr Typen, auch einen Abwehrchef“ Nach dem 1:4 der Stuttgarter Kickers im WFV-Pokal-Finale gegen die SG Sonnenhof Großaspach haben sich die Beteiligten zur Partie geäußert. Wir fassen die Stimmen zum Spiel zusammen. Schiedsrichter Roman Reck gab ein klares Tor für Großaspach nicht, pfiff dagegen einen Elfmeter für die SG Sonnenhof, den nicht jeder gibt und stellte Kickers-Spieler Melkamu Frauendorf mit Gelb-Rot vom Platz – eine zu harte Entscheidung. Und dann kletterten einige Kickers-Fans im B-Block in der 90. Minute über den Zaun – aus Frust, Ärger und nach einer Provokation von SG-Stürmer Michael Kleinschrodt, der ein Herz formte und es in Richtung Anhänger der Blauen zeigte.

„Ein kurzes Sorry noch. Das hätte ich nicht machen müssen. Aber ich hoffe, dass sich die Gemüter wieder beruhigt haben“, meinte der künftige Aalener nach dem Schlusspfiff.

Wir zeigen die emotionalsten Fotos vom WFV-Pokal-Finale. Klicken Sie sich durch unsere Bildergalerie!