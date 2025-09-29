KI und Kunst: Roboter als Künstler? Heilbronn zeigt Sougwen Chung

Kunst von Roboter und KI? Wie das geht, zeigt die international renommierte Künstlerin Sougwen Chung in Heilbronn. Die Details zu der ungewöhnlichen Roboter-Ausstellung.
Kann Künstliche Intelligenz auch Kunst? Oder ist jede Trennung in Mensch und Maschine ohnehin längst überholt? Das zumindest legen die Arbeiten von Sougwen Chung nahe, die mit Robotern arbeitet und eine Art Kollaboration mit ihnen betreibt. Der Kunstverein Heilbronn präsentiert gemeinsam mit der IPAI Foundation im Rahmen einer Doppel-Ausstellung ihre Arbeiten unter dem Titel „Ecologies of Becoming“.