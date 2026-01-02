Die CDU propagiert eine eigene KI-Universität im Land. Wissenschaftsministerin Petra Olschowski sieht darin eine Bremse. Sie setzt auf ein Modell, das schnellere Erfolge verspricht.
Baden-Württembergs Wissenschaftsministerin Petra Olschowski (Grüne) hält die Gründung einer neuen Landesuniversität speziell für Themen der angewandten Künstlichen Intelligenz, die die Landes-CDU untern ihrem Spitzenkandidaten Manuel Hagel im Wahlprogramm propagiert, für falsch. „Das ist viel zu langsam, zu unflexibel und gerade in der Startphase zu wenig international“, sagte die Grünen-Politikerin unserer Zeitung.