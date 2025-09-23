KI in Stuttgart: Roboter-Kim und Vogelschützer-Drohnen – so grün kann Künstliche Intelligenz sein

Personalnot im Amt? Rotmilane in Gefahr? In Stuttgart könnte Künstliche Intelligenz drängende Probleme lösen.
Kann ein Roboterkopf die Personalengpässe bei der Ausländerbehörde oder in den Bürgerbüros lösen? Und kann eine Maschine den geschützten Rotmilan vor dem sicheren Tod in einer Windkraftanlage retten? Dank Künstlicher Intelligenz (KI) ist das und noch vieles mehr vorstellbar und auch teilweise heute schon möglich – auch Dank vieler Unternehmen und Start-ups aus Stuttgart und der Region. Gerade, wenn es um Green AI – also um Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit bei der KI – geht, biete Stuttgart „hervorragende Voraussetzungen“, sagt Sarah Schuhbauer von der Wirtschaftsförderung Region Stuttgart. Mit 47 Millionen Euro Fördervolumen und vielen Projekten liege die Landeshauptstadt im bundesweiten Vergleich sogar vor München.