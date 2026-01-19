Kevin Kampl: Ex-Bundesliga-Profi spricht nach RB-Abschied über Tod seines Bruders

Nach dem Tod seines Bruders löst Kevin Kampl seinen Vertrag bei RB Leipzig auf. In offenen Worten berichtet der ehemalige Profi jetzt, dass es auch seinem Vater schlecht geht.
Kevin Kampl hat erstmals ausführlich über den plötzlichen Tod seines älteren Bruders Seki gesprochen. Der ehemalige Bundesliga-Profi löste Anfang des Jahres wegen des privaten Schicksalsschlags seinen Vertrag bei RB Leipzig auf und kündigte sein Karriereende an. „Die letzten zweieinhalb Monate waren die bisher schlimmsten meines Lebens“, sagte der 35-Jährige nun im „Bild“-Interview.