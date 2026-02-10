Schwarzer Anzug, weiße Blumen, freie Plätze neben ihm: Videos zeigen den Schauspieler scheinbar verlassen auf der Tribüne. Viele Fans fragen sich: Geht es ihm gut?
Beim Super Bowl am 8. Februar 2026 sorgten Bilder von Kevin James in sozialen Netzwerken für Irritation. Der Schauspieler saß gut sichtbar auf den Zuschauerrängen – elegant gekleidet in schwarzem Anzug und weißem Hemd, dazu ein Strauß weißer Blumen in der Hand. Die Plätze neben ihm blieben leer. In den Clips wirkt James isoliert, fast verloren. Entsprechend schnell kamen Fragen auf: Geht es ihm gut? War das eine private Situation?