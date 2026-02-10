Schwarzer Anzug, weiße Blumen, freie Plätze neben ihm: Videos zeigen den Schauspieler scheinbar verlassen auf der Tribüne. Viele Fans fragen sich: Geht es ihm gut?

Beim Super Bowl am 8. Februar 2026 sorgten Bilder von Kevin James in sozialen Netzwerken für Irritation. Der Schauspieler saß gut sichtbar auf den Zuschauerrängen – elegant gekleidet in schwarzem Anzug und weißem Hemd, dazu ein Strauß weißer Blumen in der Hand. Die Plätze neben ihm blieben leer. In den Clips wirkt James isoliert, fast verloren. Entsprechend schnell kamen Fragen auf: Geht es ihm gut? War das eine private Situation?

Die kurze Antwort: Es besteht kein Grund zur Sorge.

Der Auftritt war Teil einer gezielten Marketingkampagne für seinen neuen Film „Solo Mio“, der wenige Tage zuvor in den USA erschienen war. Kevin James nutzte die enorme Reichweite des Super Bowls, um seinen Film zu promoten. Sein Look mit Anzug und Blumenstrauß entsprach dabei seinem Aussehen auf dem offiziellen Filmplakat.

Darum geht es in „Solo Mio“

„Solo Mio“ ist eine romantische Komödie, inszeniert von Chuck und Dan Kinnane. Das Drehbuch stammt unter anderem von Kevin James selbst. Neben ihm spielen Alyson Hannigan, Kim Coates und Jonathan Roumie. Der Film kam am 6. Februar 2026 in die US-amerikanischen Kinos.

James verkörpert Matt Taylor, einen Romantiker, der kurz vor der Hochzeit steht. In einer voll besetzten Kirche wartet er auf seine Braut – vergeblich. Stattdessen bleibt nur eine kurze Nachricht: Sie kommt nicht. Matt steht allein vor dem Altar, sein Lebenstraum zerplatzt.

Trotzdem tritt er die bereits geplanten und bezahlten Flitterwochen an – allein. Auf seiner Reise durch Italien begegnet er anderen amerikanischen Urlaubern, die ihn ermutigen, loszulassen und das Leben neu zu entdecken. Zudem lernt er die Einheimische Gia kennen, mit der sich eine neue Beziehung entwickelt.

Der Super Bowl als Verlängerung der Filmidee

Dass Kevin James beim Super Bowl allein auf der Tribüne saß, war also eine Anspielung auf seine Filmfigur.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Vermarktung von „Solo Mio“ mit Realität und Fiktion spielt. Bereits im Oktober 2025 tauchte auf TikTok und Instagram der Account @thisismatttaylor auf. Dort postete James in der Rolle seiner Filmfigur scheinbar private Videos aus dem Alltag eines Kunstlehrers – inklusive Hochzeitsvorbereitungen und Countdown bis zur Trauung. Lange war unklar, ob es sich um ausgeklügelte Promo handelt oder um einen echten Lehrer, der James verblüffend ähnlich sieht. Erst später wurde der Zusammenhang mit dem Film offiziell bestätigt. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Account bereits Hunderttausende Follower gesammelt.

Kinostart in Deutschland

Während der Film in den USA bereits läuft, müssen sich deutsche Fans noch gedulden. Der Kinostart in Deutschland ist für den 28. Mai 2026 geplant.