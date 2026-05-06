Das vollständige Programm steht fest. Ende Juni findet auf dem Cannstatter Wasen das Kessel-Festival statt. Was ist geboten? Was ist neu?
Die Hauptrolle beim diesjährigen Kessel-Festival gebührt dieses Jahr zweifelsohne Nina Chuba. Sie tritt am ersten der beiden Festivaltage auf, am Freitag, 26. Juni. Doch der deutsche Popstar ist ziemlich beschäftigt, so standen bei der Ankündigung des Programms einmal andere im Mittelpunkt. Was ganz treffend ist, soll doch das Kessel-Festival nicht nur ein Konzert sein, sondern eine Leistungsschau, was Stuttgart so zu bieten hat.