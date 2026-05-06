Das vollständige Programm steht fest. Ende Juni findet auf dem Cannstatter Wasen das Kessel-Festival statt. Was ist geboten? Was ist neu?

Die Hauptrolle beim diesjährigen Kessel-Festival gebührt dieses Jahr zweifelsohne Nina Chuba. Sie tritt am ersten der beiden Festivaltage auf, am Freitag, 26. Juni. Doch der deutsche Popstar ist ziemlich beschäftigt, so standen bei der Ankündigung des Programms einmal andere im Mittelpunkt. Was ganz treffend ist, soll doch das Kessel-Festival nicht nur ein Konzert sein, sondern eine Leistungsschau, was Stuttgart so zu bieten hat.

Nicht nur Chuba ist erstmals beim Kessel-Festival dabei, auch Michael Salomon und Moritz Brückner. Die beiden spielen Rollstuhlrugby bei den Wilden Schwaben, angesiedelt beim TSV Schmiden. Brückner ist gar Nationalspieler. Die beiden führten ihre Arbeitsgeräte vor, sehr robuste Rollstühle die in jedem Steampunk-Film und Endzeit-Drama vorkommen konnten. „Wir bremsen nicht vor, sondern am Gegner“, sagt Brückner und grinst. Beim Kessel-Festival werden sie sich zeigen, ihren Sport präsentieren. Und wer will, kann es mal ausprobieren.

Beim Kessel-Festival Foto: Ferdinando Iannone

Der VfB Stuttgart und die Wilden Schwaben, das ist die Bandbreite dessen, was da auf dem Wasen geboten wird. Nicht nur beim Sport, auch bei den Künstlern. Vom Nachwuchswettbewerb, DJs bis zu den Musikern auf der Hauptbühne. Dort eröffnen am Freitag um 16 Uhr Sokae, Gewinner des Nachwuchswettbewerbs im Vorjahr. Dann folgen Carli, Lottery Winners und um 20.30 Uhr Nina Chuba. Samstags eröffnet Aaron um 13 Uhr. Tiffany Aris, Juli, Soho Bani treten anschließend auf, ehe um 20.45 Uhr das Duo von SDP den Abend beschließt.

Das Programm ist nicht mehr so zersplittert, die Palastzeltbühne gibt es nicht mehr. Dafür wird die Hauptbühne nochmal größer. 30.000 Menschen finden davor Platz. Doch das Gelände mit seinen 170.000 Quadratmetern ist weitaus größer. Das Reitstadion und das Gelände des Kanuvereins werden wieder bespielt. Tatsächlich darf man auch wieder auf den Neckar, ja, es gibt in Stuttgart Wassersport.

Wem das zu schwankend ist, der kann beim TVB Stuttgart Handball spielen, bei den Bietigheim Steelers und den Stuttgart Rebels Eishockey ausprobieren, mal mit den Silver Arrows einen Football werfen, die Verbände der Leichtathleten, Turner und Tennisspieler laden zum Mitmachen ein, der VfB präsentiert sich und animiert zum Kicken, Basketballer, Volleyballer und Slackliner veranstalten Turniere. Und erstmals auch die Breakdancer. Oder Breaking, wie das neuerdings heißt. Da kann man sich für die Deutschen Meisterschaften in Hannover qualifizieren. Premiere feiern auch die Australian Footballer der Stuttgart Giants. Und der Schwäbische Albverein macht sich auch auf dem Kessel-Festival. So wie die Wilden Schwaben kommen sie allermeisten auf eigenen Wunsch.

Vorverkauf fürs Kessel-Festival läuft gut

Was die Macher Christian Doll, Tobias Reisenhofer und Christian Ludewig in ihrem Konzept bestätigt, möglichst vielen Vereinen und Organisationen eine Bühne zu bieten. Und zu zeigen, was diese Stadt zu bieten hat. Etwa den Circus Circuli, das junge Weindorf und zahlreiche Start-Ups im Übermorgen-Markt. Offenbar kommt das an. 25.000 Karten sind bereits verkauft. Was natürlich auch mit Nina Chuba zu tun hat.

Das Kessel-Festival

Tickets

Karten gibt es in vielen verschiedenen Kategorien. Tickets für Freitag oder Samstag mit Zugang zur Hauptbühne kosten 79,90 Euro. Tickets ohne Zugang zur Hauptbühne kosten 14,90 Euro. Kombitickets für beide Tage mit Hauptbühne kosten 129,90 Euro. Es gibt noch diverse VIP-Tickets und Familientickets, jeweils für einzelne Tage oder als Kombitickets.